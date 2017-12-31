Ученые назвали дежавю защитой мозга от ошибок

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Британские психологи объяснили дежавю как защиту мозга от ошибок, пишет портал «Хайтек».

Ученые провели исследование на 21 добровольце, которое состояло в запуске ложных воспоминаний. В результате исследователи выяснилось, что фронтальные участки мозга, вероятно, перебирают воспоминания. Если обнаруживается несовпадение между тем, что мы считаем, и тем, что происходило в действительности, мозг посылает сигнал. Это и есть состояние дежавю, по мнению главы исследовательской группы Акиры О’Коннор.

Ранее считалось, что состояние «уже виденного» является ошибкой мозга. Однако последнее исследование объясняет, почему дежавю чаще всего испытывает молодое население, ведь это не ошибка, а попытка ее предотвращения.