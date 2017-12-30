Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Все заложники, удерживавшиеся вооруженным мужчиной в здании Укрпочты в Харькове, освобождены, а сам злоумышленник задержан. Об этом сообщил в своем «Твиттере» Президент Украины Петр Порошенко, передает РИА Новости.

«Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников Нацполиции и службы безопасности Украины», – написал Порошенко.

Украинскй лидер также сообщил, что поручил местным властям предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сегодня сообщалось, что вооруженный мужчина захватил в заложники 11 человек, в том числе двоих детей, в здании Укрпочты в Харькове. Позднее он согласился отпустить пятерых заложников – двух несовершеннолетних и трех женщин. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.