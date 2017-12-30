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Видео: Чернокожий Дед Мороз спел о любви на татарском

30 декабря 2017, 21:37

Необычный новогодний волшебник зажигательно исполнил на татарском языке популярную песню «Мин сине яратам».

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Интернете набирает популярность видеоролик, на котором темнокожий Дед Мороз зажигательно исполняет на татарском языке популярную песню «Мин сине яратам». Видео разместил на своей страничке в «Твиттере» пользователь под ником Alexander Litovsky.

Героем ролика, предположительно, является довольно известный в Казани Оливер Мукенди, наряженный в костюм новогоднего волшебника. Студент из Конго прославился благодаря своему увлечению татарской эстрадой, молодой человек знает наизусть многие татарские хиты.
 


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