Видео: Чернокожий Дед Мороз спел о любви на татарском

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Интернете набирает популярность видеоролик, на котором темнокожий Дед Мороз зажигательно исполняет на татарском языке популярную песню «Мин сине яратам». Видео разместил на своей страничке в «Твиттере» пользователь под ником Alexander Litovsky.

Героем ролика, предположительно, является довольно известный в Казани Оливер Мукенди, наряженный в костюм новогоднего волшебника. Студент из Конго прославился благодаря своему увлечению татарской эстрадой, молодой человек знает наизусть многие татарские хиты.

