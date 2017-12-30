СМИ сообщили о психическом недуге предполагаемого исполнителя взрыва в Петербурге

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге состоял на учете у психиатра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни», – рассказал агентству источник.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сообщалось о задержании исполнителя и организатора взрыва в магазине. Им оказался 35-летний петербуржец Дмитрий Лукьяненко, причисляющий себя к националистической организации «Нью Эйдж». Сейчас его допрашивают следователи.