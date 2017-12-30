В Харькове из отделения почты удалось освободить пятерых заложников

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Харькове вооруженный мужчина, захвативший 11 заложников в отделении Укрпочты, согласился отпустить пятерых из них – трех женщин и двух детей. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко, передает «Интерфакс».

«Только что глава СБУ доложил Президенту об освобождении пяти заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», – написал Цеголко.

Сейчас представители полиции и СБУ ведут переговоры с мужчиной.

По факту захвата заложников в здании почты возбуждено уголовное дело.