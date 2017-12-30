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Hi-Tech

Составлен рейтинг лучших и худших бюджетных смартфонов 2017 года

30 декабря 2017, 21:24

Лучшим бюджетным смартфоном стал Huawei Nova 2i стоимостью 19 тысяч рублей.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Эксперты представили тройки лучших и худших смартфонов уходящего года не дороже 20 тысяч рублей. Об этом сообщает LIFE.RU.

Лучшим бюджетным смартфоном стал Huawei Nova 2i стоимостью 19 тыс. рублей. Его плюсы – смелость дизайна, четыре гигабайта оперативной памяти, две двойные камеры. Из минусов – отсутствие NFC и устаревший разъем microUSB.

На втором месте – Xiaomi Mi A1 за 15 тыс. рублей. К достоинствам относят большой экран, дизайн iPhone 7 Plus и процессор Snapdragon. Из недостатков называют слабую камеру и плохую контрастность экрана.

На третьем месте – Samsung Galaxy J7. У смартфона металлический корпус, 5,5-дюймовый FullHD-экран, три гигабайта оперативной памяти. Покупатели этих устройств готовы немного переплатить за бренд.

Рейтинг худших бюджетных смартфонов 2017 года возглавил Sony Xperia XA1. Устройство отличает пятидюймовый HD-экран, аккумулятор требует ежедневной подзарядки. Цена смартфона колеблется в районе 20 тыс. рублей.

Samsung Galaxy A3 занял вторую позицию в антирейтинге. Его критикуют за малый (десять гигабайт) объем встроенной памяти, а также скромный объем оперативной памяти – всего два гигабайта.

Замыкает тройку худших смартфонов LG Q6a. Он стоит 13 – 14 тысяч рублей, имеет два гигабайта оперативной и 16 Гб встроенной памяти.

 


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