Составлен рейтинг лучших и худших бюджетных смартфонов 2017 года

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Эксперты представили тройки лучших и худших смартфонов уходящего года не дороже 20 тысяч рублей. Об этом сообщает LIFE.RU.



Лучшим бюджетным смартфоном стал Huawei Nova 2i стоимостью 19 тыс. рублей. Его плюсы – смелость дизайна, четыре гигабайта оперативной памяти, две двойные камеры. Из минусов – отсутствие NFC и устаревший разъем microUSB.



На втором месте – Xiaomi Mi A1 за 15 тыс. рублей. К достоинствам относят большой экран, дизайн iPhone 7 Plus и процессор Snapdragon. Из недостатков называют слабую камеру и плохую контрастность экрана.



На третьем месте – Samsung Galaxy J7. У смартфона металлический корпус, 5,5-дюймовый FullHD-экран, три гигабайта оперативной памяти. Покупатели этих устройств готовы немного переплатить за бренд.



Рейтинг худших бюджетных смартфонов 2017 года возглавил Sony Xperia XA1. Устройство отличает пятидюймовый HD-экран, аккумулятор требует ежедневной подзарядки. Цена смартфона колеблется в районе 20 тыс. рублей.



Samsung Galaxy A3 занял вторую позицию в антирейтинге. Его критикуют за малый (десять гигабайт) объем встроенной памяти, а также скромный объем оперативной памяти – всего два гигабайта.

Замыкает тройку худших смартфонов LG Q6a. Он стоит 13 – 14 тысяч рублей, имеет два гигабайта оперативной и 16 Гб встроенной памяти.