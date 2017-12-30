ФСБ раскрыла личность устроившего взрыв в магазине Санкт-Петербурга

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). ФСБ назвала личность предполагаемого организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, который ранее был задержан в ходе оперативных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в спецслужбах.

По данным источника, задержанным оказался 35-летний петербуржец Дмитрий Лукьяненко. «Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) – "Новая эра"», – рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство»*.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, оставленное неизвестным в камере хранения магазина. В результате взрыва бомбы пострадали 18 человек.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в России.