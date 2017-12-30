В Камско-Устьинском районе 32 семьи получили ключи от квартир в новом доме

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района РТ был сдан в эксплуатацию 32 семьи получили ключи от квартир в новом доме. Об этом пишет районная газета «Волжские зори».

Жилой дом на 32 квартиры был построен по республиканской программе переселения из аварийного жилья.

Поздравить новоселов с этим праздником приехали глава района Павел Лоханов, руководитель исполкома Алмаз Насыров и директор компании-застройщика Марат Хабибуллин.

По словам Лоханова, этот дом стал третьим в районе из построенных по программе переселения из аварийного жилья, на данный момент программа успешно закрыта.

«Я желаю всем новоселам отличного настроения. Вы стали обладателями новых, современных благоустроенных квартир, которые, я надеюсь, прослужат вам долго», – добавил глава муниципалитета.

Среди счастливых новоселов – трое молодых людей, которые получили квартиры по программе «Жилье детям-сиротам». «Мы очень рады, говорят. Мы пока живем и работаем в Казани, но то, что у нас есть свое жилье, которое нам предоставили бесплатно, – это здорово. Квартира нам понравилась, просторная, аккуратная. Видно, что строители старались», – отметил один из участников программы Сергей Фомуляев и его жена Надежда.

Всех счастливых обладателей квартир в новом доме поздравили с наступающими праздниками Дед Мороз и Снегурочка.