Медведи из Франции вышли в казанские парки развлекать горожан

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Четырехметровые тростевые куклы-медведи из французского театра Remue Menage вышли в парки Казани, чтобы развлечь жителей и гостей города перед Новым годом. Сегодня в 16 часов труппа из Парижа дала представление в Горкинско-Ометьевском лесу.

«Remue Menage показывает спектакль Gueule d'ours ("Медвежья пасть") со светящимися четырехметровыми тростевыми куклами-медведями. Во время шоу очаровательный Мастер Церемоний будет ходить на сваях и руководить всем представлением», – рассказали в Дирекции парков и скверов РТ.

Remue Menage – это целый караван торговцев, танцоров, продавцов уличных эликсиров, акробатов, ростовых кукол-медведей и их укротителей. Театр существует более 20 лет. В его репертуаре имеюся два десятка уличных постановок.

По словам зрителей, выступления «уличных» парижан отличаются от обычных театров яркими костюмами актеров, элементами файер-шоу и акробатики.

«Гуляешь по парку, а навстречу медведи с горящими глазами. А вообще, все больше люблю Францию и французов. Немного мистическое представление в стиле кочевых цирковых балаганов порадовало и детей, и взрослых. Так смешно было наблюдать со стороны, как народ от мала до велика с широко раскрытыми глазами и ртами послушно следовал за ними по всему парку», – поделилась впечатлениями увидевшая представление воочию горожанка Дария Утина.

«Благодарим, что приглашаете таких артистов с такими постановками! Сегодня перехватили Remue Menage Горкинско-Ометьевском лесу. Это восторг! Музыка, костюмы, грим, медведи эти огромные! А акробат на пружинчатых ходулях! Потрясающе!» – вторит ей Майя Игдисамова.

Французская труппа выступит в шести парках столицы Татарстана.

Представления уже прошли в парке имени Горького, на «Черном озере», в Горкинско-Ометьевском лесу. Сегодня в 20.00 медведи выйдут к зрителям в парке «Крылья Советов». А 31 декабря выступления состоятся в парке имени Урицкого (в 15.00) и в «Сосновой роще» рядом с ДК «Химиков» (в 18.00). Бесплатные уличные представления длятся один час.