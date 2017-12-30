В Пулково из клетки в багажном отсеке самолета сбежал львенок

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В аэропорту Пулково из клетки в багажном отсеке самолета, прибывшего в Санкт-Петербург из Грозного, сбежал львенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«При прибытии сегодня утром рейса из Грозного в Пулково в багажном отсеке обнаружили львенка. Он сломал клетку, в которой его перевозили, и прогуливался по багажном отсеку», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас со львенком работают ветеринары. Животное будет находиться в карантинной комнате до окончания оформления документов гражданами, которые его перевозили.