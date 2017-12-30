«Единая Россия» удалила ролик с Дедом Морозом после жалобы штаба Собчак

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Партия «Единая Россия» удалила из своего официального YouTube-канала ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина Президентом России на следующих выборах. Ролик был удален после того, как в ЦИК и Генпрокуратуру обратились юристы штаба Ксении Собчак. По их мнению, ролик ЕР является агитационным, сообщает ТАСС.

Видео было опубликовано 28 декабря. В нем девочка просит Деда Мороза исполнить свое новогоднее желание. Оба героя ролика находятся перед экраном телевизора, на котором показываются кадры выступления Путина. «А сможешь сделать так, чтобы он стал президентом?», – спрашивает девочка у Деда Мороза, показывая на экран. «Знаешь, сколько я таких просьб получаю?» – отвечает ей Дед Мороз.

В «Единой России» отметили, что ролик является «сугубо информационным»: он рассказывает о результатах работы партии и не агитирует за кого-либо из кандидатов в президенты. «Когда в прошлом году мы делали первую часть видеоролика о новогодних желаниях его героини, мы уже тогда запланировали вторую – с отчетом об их исполнении. Вся задумка только в этом. Ролик не является агитационным и не может им являться, потому что “Единая Россия“ не выдвигала своего кандидата и не является субъектом избирательного процесса», – говорится в заявлении пресс-службы партии.

Там же указывается: «Несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не обязаны были этого делать, мы удалили его в интересах чистоты избирательной кампании. Нам посоветовали это сделать коллеги из Центризбиркома, поскольку допускали его неверное толкование и публичные спекуляции на этой почве. И они, конечно же, случились».

В комментарии РБК представители ЕР объяснили удаление ролика тем, что его отправят на доработку. «Мы очень сожалеем, что наши оппоненты, которые пытаются с нами конкурировать, увидели в этом ролике то, чего в нем нет», – заявил глава Центрального исполкома партии Александр Борисов.

В настоящий момент при попытке посмотреть видеоролик выводится надпись: «Это видео было удалено пользователем».