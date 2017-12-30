ФСБ: Устроивший взрыв в петербургском «Перекрестке» задержан

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Злоумышленник, устроивший взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Пресс-служба силовиков сообщила, что исполнитель взрыва был установлен и задержан сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, оставленное неизвестным в камере хранения магазина. В результате пострадали 18 человек. Позднее ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в России.