Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние угощения

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Роспотребнадзор в преддверии долгих новогодних каникул назвал самые опасные для пищеварения продукты на праздничном столе. По информации ведомства, наибольшую опасность представляют салаты, заправленные майонезом и сметаной, а также шаурма, паштеты и сладости с кремовой начинкой.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендовали готовить многокомпонентные салаты, заливное, студень и изделия из рубленного мяса в малом количестве, чтобы не пришлось хранить готовые блюда более суток.

Также отмечается, что пирожные и торты с кремом необходимо хранить только в холодильнике и употребить до окончания срока хранения.

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор порекомендовал принять профилактические меры от заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи.