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Происшествия

В Волгоградской области пьяный водитель иномарки въехал в людей на тротуаре

30 декабря 2017, 17:19

На месте происшествия погибла 26-летняя девушка, еще двое мужчин и одна женщина госпитализированы.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В городе Котово Волгоградской области пьяный водитель на Ford Focus въехал в толпу людей. В результате наезда погибла женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло около двух часов ночи. Пьяный 34-летний мужчина въехал на тротуар и врезался в выходивших из кафе людей. В результате на месте происшествия погибла 26-летняя девушка, еще двое мужчин и одна женщина госпитализированы с различными травмами.

Водитель уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». 


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