Адель Вафин вручил ключи от машин скорой помощи главврачам больниц республики

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Министр здравоохранения РТ Адель Вафин сегодня вручил ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи главврачам районных больниц Татарстана. Церемония вручения ключей состоялась на территории Республиканской клинической больницы.

Новые реанимобили для республики закупили по федеральной программе обеспечения моногородов каретами скорой помощи. Программу курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

«Я думаю, что это правильно – делать акценты на моногородах. Это хорошая поддержка для станций скорой медицинской помощи центральных районных больниц. Современные реанимобили на базе отечественного автомобиля “Газель“ в новом кузове уже оснащены современным медицинским оборудованием. Автомобили уже сегодня готовы оказывать скорую медицинскую помощь больным и пострадавшим в жизнеугрожающем состоянии. Мы очень благодарны Минздраву Российской Федерации и Правительству Российской Федерации», – отметил Вафин.

Новые реанимобили получили центральные районные больницы Елабуги, Зеленодольска, Нижнекамска, Чистополя, Менделеевска, а также станция скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Новые машины получил и Республиканский противотуберкулезный диспансер. Три современных мобильных рентгенодиагностических комплекса позволят проводить массовые обследования населения.

«В целом этот год прошел под эгидой модернизации службы скорой медицинской помощи. Благодаря поддержке Президента Татарстана нам удалось в этом году закупить 97 реанимобилей. В этом году мы участвовали в программе развития санитарной авиации. Мы, действительно, в этом году хорошо обновили парк санитарного автотранспорта. Все ресурсы для спасения жизни в Республике Татарстан задействованы», – подчеркнул министр.