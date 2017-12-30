ЦИК опубликовал данные о тратах кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Центризбирком обнародовал на своем сайте первые данные о поступлениях средств в избирательные фонды кандидатов в Президенты и их тратах. «Рекордсменом» стала Ксения Собчак, получившая в фонд 19,4 млн рублей и потратившая на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн, сообщает ТАСС.

По данным на 27 декабря, в избирательные фонды пяти кандидатов (Ксении Собчак, Владимира Жириновского, Григория Явлинского, Бориса Титова и Максима Сурайкина) поступило порядка 40,5 млн рублей. Из них около 12,82 млн рублей к настоящему моменту уже израсходовано.

Наибольшая сумма поступила в фонд Собчак – 19,4 млн рублей. Из них она потратила на сбор подписей 3,65 млн.

В фонде у Титова оказалось 10,7 млн рублей, из которых 1,8 млн потрачено на изготовление агитационных материалов. В фонд Явлинского поступило 10 млн рублей, уже израсходовано около 1,3 млн – на сбор подписей. У Сурайкина в фонде – 350 тыс. рублей, 220 тыс. из которых также пошли на сбор подписей.