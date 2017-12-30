МИД РФ обвинил Японию в намерении стать соучастником нарушения договора о РСМД

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел России призывает Японию «взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД». Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя решение Токио разместить на территории страны два американских комплекса ПРО, сообщает РИА Новости.

«Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создаёт для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании», – подчеркнул дипломат.

Также стало известно, что США собираются поставлять ракеты средней дальности AMRAAM в 10 стран, в том числе Японию и Польшу.