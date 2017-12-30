Погода не стала причиной задержек вылетов самолетов из аэропорта Казани

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Изменчивая погода последних суток не стала причиной задержек или отмены рейсов в международном аэропорту «Казань». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

«В целом все нормально. Но есть один рейс, это маленький борт авиакомпании "Оренбуржье", который выполняет рейсы по цепочке: он должен прибыть в Казань из Оренбурга, потом улететь в Пензу и т.д. Из-за того, что он до сих пор не прилетел в Казань, все остальные его направления тоже провисают. Но это только один борт. А все остальные рейсы выполняются», — заверил Гатауллин.

К настоящему времени задержка рейса Оренбург – Казань УЭ78 составляет уже около часа.

