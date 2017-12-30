Шри-Ланка снова будет поставлять чай в Россию

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Россия с 30 декабря снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки под гарантии безопасности этой страны, сообщает РИА Новости.

Россельхознадзор с 18 декабря ограничивал ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки, так как в партии чая был выявлен карантинный опасный для России объект — капровый жук. Если бы этот особо опасный вредитель был занесен на российскую территорию, потери могли бы составить десятки миллиардов рублей, отмечали в ведомстве.

Теперь все контейнеры, которые направляются в Россию, будут подвергаться обеззараживанию, а все партии чая — проходить лабораторный контроль на отсутствие карантинных для России организмов, было решено на встрече 25 декабря.

Россельхознадзор будет контролировать все поступающие партии растительной продукции из Шри-Ланки.