МИД РФ прокомментировал сообщения СМИ о поставках Россией нефти в КНДР

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД.

Таким образом в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляли нефть в КНДР в обход санкций Совбеза ООН.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, но без всяких доказательств сообщило, что в октябре и ноябре этого года российские танкеры несколько раз перекачивали нефть на северокорейские суда.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — следует из сообщения МИД.

В декабре этого года Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Пхеньяна, приняв резолюцию, подготовленную США, которая получила номер 2397. Документ вводит дополнительные ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки, требует ото всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов и расширяет торговое эмбарго, говорится в сообщении информагентства.