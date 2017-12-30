«Ак Барс» вернулся домой только на второй день после матча в Новосибирске

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Ак Барс» смог вернуться домой только на следующий день после матча в Новосибирске. Из-за тумана чартер с игроками «Ак Барса» на борту не мог вылететь более 15 часов.

Матч чемпионата КХЛ «Сибирь» (Новосибирск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 завершился вчера около 17:45 по московскому времени. Но приземлился чартер «Ак Барса» в родной Казани лишь сегодня в 13:15. Команда благополучно добралась до дома и уже сегодня вечером проведет очередную тренировку.

После поражения в Новосибирске «Ак Барс» опустился с привычного первого места, на котором он пребывал несколько месяцев, на третье.

Лидером конференции «Восток» стал «Автомобилист» (Екатеринбург), который возглавляет Владимир Крикунов, дважды работавший главным тренером казанской команды и четырежды возглавлявший нижнекамский «Нефтехимик».

В активе «Автомобилиста» 83 очка после 45 матчей. Вторым как лидер своего дивизиона идет омский «Авангард» — 74 очка после 46 матчей, третьим — «Ак Барс», 82 очка после 46 матчей.

В следующем туре 4 января казанцы сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо». В потере лидерства казанцы могут винить только самих себя — три поражения «Ак Барса» в четырех последних выездных матчах и стали причиной смены восточного лидера.