Селим Алахяров из Махачкалы выиграл шестой сезон «Голоса»

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Победителем и обладателем заветной статуэтки шестого сезона «Голос» стал певец Селим Алахяров, сообщает РИА Новости.



Победителя выбирали телезрители «Первого канала», голосуя за понравившегося участника. Всего в финал вышли четыре человека – Ладислав Бубнар из Чехии, Селим Алахяров из Махачкалы, Тимофей Копылов из Владимира и Ян Гэ из Китая.

Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский были наставниками в этом сезоне.

Помимо заветной статуэтки победитель Селим Алахяров получил в подарок автомобиль Ford Focus и 1 миллион рублей.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта отметил, что этот сезон «Голоса» по международному составу участников в очередной раз доказал, что музыка стирает границы, делая нас лучше, чище, добрее.

В шестом сезоне «Голоса» также принял участие Данил Буранов из Зеленодольска. Ему чуть-чуть не хватило до победы, он не смог пробиться в финал шоу. В прямом эфире в полуфинале он уступил китаянке из команды Димы Билана Ян Гэ.