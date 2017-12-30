Марат Ахметов: В Татарстане впервые за 60 лет собрали более 3 млн тонн свеклы

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Татарстан стабильно входит в тройку регионов-лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, заявил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства РТ под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в республике составил 260 млрд рублей, сообщил Ахметов.

В Татарстане впервые за всю 60-летнюю историю свеклосеяния получили урожай свеклы более 3 млн тонн, сказал министр.

Также Татарстан показал самый высокий урожай зерновых за последние семь лет — 8,3 млн тонн с учетом всех сельхозкультур, отметил он.

Удерживать лидирующие позиции по большинству видов продуктов питания в ПФО Казани помогают традиционные сельскохозяйственные ярмарки в городах и районах республики, на которых цены на 20 — 30 процентов ниже розничных, считает Ахметов.

В 2018 году планируется продолжить ярмарки с февраля, сообщил министр сельского хозяйства.

Планомерное развитие сельского хозяйства и поддержка села – одна из стратегических инициатив Президента России. Владимир Путин неоднократно отмечал высокую значимость сельского хозяйства в развитии экономического потенциала страны.

«Сегодня сельское хозяйство — привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики страны. Уверен, наши производители могут не только в полном объеме обеспечить внутренний рынок качественными продуктами питания: у нас есть потенциал для того, чтобы Россия стала одним из крупнейших производителей продовольствия в мире».