Челнинцев в новогоднюю ночь приглашают на площадь Азатлык

(Набережные Челны, 30 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах праздничные мероприятия в новогоднюю ночь начнутся в 19.00. Об этом сообщает Управление по информационной политике и связям с общественностью города.

В этом году на площади Азатлык в новогодние праздники будет организована большая развлекательная программа. С 16.00 до 18.00 с 30 декабря по 8 января будет проходить концертная молодежная площадка «Твой формат», арт-площадка, а всех пришедших развлекут аниматоры.

31 декабря челнинцы и гости города смогут посмотреть программу «Карнавальная ночь», в 22.00 прогремит праздничный салют. С 22.00 до 00.30 будет организована праздничная дискотека.

Жителей Автограда с Новым годом поздравит мэр Челнов Наиль Магдеев, а по видеотрансляции – Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В 23.55 состоится прямое включение новогоднего поздравления Президента России Владимира Путина.

