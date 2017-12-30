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Культура

Музыкантов The Beatles и Bee Gees произвели в рыцари

30 декабря 2017, 15:02

Отныне Ринго Старра и Барри Гибба будут именовать сэрами.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра и лидера британско-австралийской музыкальной группы Bee Gees Барри Гибба произвели в рыцарские звания. Об этом сообщает RT.

Отныне Старра и Гибба будут именовать сэрами. Этой чести музыканты удостоились за вклад в музыку и благотворительность.

Ринго Старр отметил, что это большая честь и награда, что признание получили именно его музыка и благотворительная деятельность.

Гибб отметил, что момент присвоения титула бесценен, и он запомнит это навсегда.


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