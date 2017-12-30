Музыкантов The Beatles и Bee Gees произвели в рыцари

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра и лидера британско-австралийской музыкальной группы Bee Gees Барри Гибба произвели в рыцарские звания. Об этом сообщает RT.
Отныне Старра и Гибба будут именовать сэрами. Этой чести музыканты удостоились за вклад в музыку и благотворительность.
Ринго Старр отметил, что это большая честь и награда, что признание получили именно его музыка и благотворительная деятельность.
Гибб отметил, что момент присвоения титула бесценен, и он запомнит это навсегда.