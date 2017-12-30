Видео: Астронавт Антон Шкаплеров из космоса поздравил азнакаевцев с Новым годом

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Космонавт Антон Шкаплеров, вспоминая о теплом приеме в Азнакаево, поздравил с орбиты Земли жителей Азнакаевского района и его главу Марселя Шайдуллина с Новым годом. Видео опубликовано на официальном хостинге «Вести КАМАЗа».



«Дорогие друзья, азнакаевцы, работая в космосе, пролетая над республикой Татарстан, наблюдая очертания горы Чатыр-Тау и вспоминая в своем сердце гостеприимство и радушие Азнакевского муниципального района поздравляю Вас, Марсель Зуфарович, и всех жителей района с Новым годом! Желаю Вам и Вашему району процветания. Яна ел бэлен, дуслар!», – произнес космонавт, держа в руках наряженную елку.



Российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавты из США и Японии Скотт Тингл и Норисиг Канаи отправились к Международной космической станции на корабле «Союз МС-07» 17 декабря. Экипаж провожал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Антон Шкаплеров на своей странице в Instagram отметил, что уже третья по счету экспедиция на МКС приходится на Новый год и Рождество. «Я буду встречать этот праздник на борту МКС в третий раз. Так получается, что каждая моя «командировка на орбиту» захватывает именно зимние месяцы. Поэтому, у кого-то есть традиция – каждый год, 31 декабря, ходить в баню, а у меня – каждый полет встречать Новый год в космосе», – написал он.

Шпаклеров также рассказал, что космонавты на орбите украсили модули, нарядили елки и даже распробовали некоторые угощения.

Космическая экспедиция экипажа продлится 122 дня.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) Дек 27, 2017 at 10:09 PST