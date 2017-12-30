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Политика

Путин поздравил Трампа с Новым годом

30 декабря 2017, 13:26

Важно, чтобы основой для развития отношений между Россией и США стали принципы равноправия и взаимного уважения, подчеркнул Путин.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил американского Президента Дональда Трампа с Новым годом, сообщает пресс-служба главы российского государства.

В нынешней непростой международной обстановке особенно востребовано выстроить конструктивный российско-американский диалог, чтобы укрепить мировую стратегическую стабильность и найти оптимальные ответы на глобальные вызовы и угрозы, отмечается в поздравлении.

Важно, чтобы основой для развития отношений между Россией и США стали принципы равноправия и взаимного уважения, подчеркнул Путин.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — заметил Президент России.


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