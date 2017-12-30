В Крыму прокомментировали заявление украинского генерала о Крымском мосте

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара раскритиковал мнение бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко о том, что Крымский мост является уязвимым для авиации и ракет, сообщает Russia Today.

«Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народ», — заявил Ганжара.

На сегодняшний день Крым является авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности, и мы со стороны украинского государства такие угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышим не первый раз, сказал депутат.

Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, показывая лицо собственного режима, отметил он.

Крымский мост будет достроен даже вопреки надеждам властей Украины, заверил политик.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко высказал мнение, что Крымский мост является уязвимым для авиации и ракет наземного и морского базирования.