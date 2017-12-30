В Башкирии в ДТП погибли двое татарстанцев, еще один госпитализирован

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Башкирии в результате ДТП погибли двое жителей Татарстана, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Башинформ».

Авария произошла сегодня утром в Буздякском районе на 1374-м километре трассы «Урал».

Водитель «Жигулей» из Татарстана, направляясь из Уфы в сторону Самары, потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фусо Кантер».

В результате водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу со множеством травм, два его пассажира – жители Бавлинского района скончались до приезда медиков.