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В Башкирии в ДТП погибли двое татарстанцев, еще один госпитализирован

30 декабря 2017, 12:53 , Фото: bashinform.ru

В Башкирии в ДТП погибли двое татарстанцев, еще один госпитализирован Авария произошла сегодня утром в Буздякском районе на 1374-м километре трассы «Урал».
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Башкирии в результате ДТП погибли двое жителей Татарстана, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Башинформ».

Авария произошла сегодня утром в Буздякском районе на 1374-м километре трассы «Урал».

Водитель «Жигулей» из Татарстана, направляясь из Уфы в сторону Самары, потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фусо Кантер».

В результате водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу со множеством травм, два его пассажира – жители Бавлинского района скончались до приезда медиков.

 


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