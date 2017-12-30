(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах впервые вовремя отремонтировали подземные переходы, сообщает портал «Жилой квартал» на странице «Вконтакте».

Теперь работу строителей должна принять специальная комиссия, после чего будет составлен акт ввода объектов в эксплуатацию, отмечается в сообщении портала.

Были отремонтированы 6 подземных переходов — на остановках «58 комплекс», «Пожарное депо», «Гренада», «Ак мечеть», «Тимерязевский проезд», «Московский проспект», говорится в сообщении.