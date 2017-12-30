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В Набережных Челнах впервые вовремя отремонтировали подземные переходы

30 декабря 2017, 12:50

Отремонтированы переходы на остановках «58 комплекс», «Пожарное депо», «Гренада», «Ак мечеть», «Тимерязевский проезд», «Московский проспект».
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах впервые вовремя отремонтировали подземные переходы, сообщает портал «Жилой квартал» на странице «Вконтакте».

Теперь работу строителей должна принять специальная комиссия, после чего будет составлен акт ввода объектов в эксплуатацию, отмечается в сообщении портала. 

Были отремонтированы 6 подземных переходов — на остановках «58 комплекс», «Пожарное депо», «Гренада», «Ак мечеть», «Тимерязевский проезд», «Московский проспект», говорится в сообщении.


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