Перед Дворцом земледельцев в Казани открылась площадка для новогодних гуляний

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани на площади перед Дворцом земледельцев стартовали народные новогодние гуляния. До 8 января казанцы и гости столицы смогут принять участие в различных викторинах и выиграть приз, бесплатно отведать шурпу и чай, петь и танцевать вместе с творческими коллективами и артистами города.

«Празднование Нового года организовано совместно Министерством сельского хозяйства республики, Татпотребсоюзом республики и Казанским кооперативным институтом. А также здесь представлены четыре потребительских общества. На площади представлены около 12 активностей, которые организовали студенты и преподаватели Казанского кооперативного института и представители Татпотребсоюза», — рассказал ИА «Татар-информ» проректор по воспитательной работе Казанского кооперативного техникума Роберт Нуреев.

С утра на площадке уже прошел конкурс на лучшее ваяние снеговиков, а также организованы конкурсы «Армспорт», поднимание гирь, переноски яиц, дартс, метание мяча, катание на ледянках и лыжах.

Потребительские общества, задействованные в организации праздничных гуляний, представляют здесь также свою продукцию и бесплатно угощают гостей шурпой и чаем.

Сегодня торжества перед Дворцом земледельцев продлятся до 14 часов.