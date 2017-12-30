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Элвин Грей прокомментировал драку в баре в своем «Инстаграме»

30 декабря 2017, 12:11

Драка между Элвином Греем и Стасом Барецким произошла в одном из ночных баров Казани.
Видео: В Казанском баре подрались Элвин Грей и Стас Барецкий

 (Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Элвин Грей прокомментировал драку с Барецким на своем аккаунте в «Инстаграм».

«А ведь все так все хорошо начиналось…», – написал Элвин, комментируя фотографию, на которой он вместе с Барецким и солистами группы «Руки Верх» позируют перед камерой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена драка между Элвином Греем и Стасом Барецким, произошедшая в одном из ночных баров столицы Татарстана.

А всё ведь так хорошо начиналось...🤭 @stas_bareckiy @sezhukov 🤷🏻‍♂️ #РукиВверх #ElvinGrey #ЭлвинГрей #РукиВверхБар

Публикация от Elvin Grey (@elvin_grey_music)


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