Элвин Грей прокомментировал драку в баре в своем «Инстаграме»

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Элвин Грей прокомментировал драку с Барецким на своем аккаунте в «Инстаграм».

«А ведь все так все хорошо начиналось…», – написал Элвин, комментируя фотографию, на которой он вместе с Барецким и солистами группы «Руки Верх» позируют перед камерой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена драка между Элвином Греем и Стасом Барецким, произошедшая в одном из ночных баров столицы Татарстана.