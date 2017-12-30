В России будет увеличена выплата при ДТП по европротоколу

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В России вступит в силу закон, который увеличивает максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тыс. рублей. Соответствующий документ за подписью Президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Размер страхового возмещения, которое причитается потерпевшему в счет возмещения причиненного его транспортному средству ущерба, когда не требуется присутствие сотрудников полиции, увеличится с 50 до 100 тыс. рублей, следует из документа.

При этом даже если между участниками ДТП есть разногласия, при ущербе в пределах 100 тыс. рублей они смогут оформить документы, не привлекая полицию.

Водители, причастные к ДТП, обязаны заполнить бланк извещения о ДТП, в котором зафиксированы обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением, характер и список видимых повреждений. При этом должно быть указано, что между участниками ДТП нет разногласий, а если они есть, то о сути этих разногласий.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 июня 2018 года, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки. Так, например, с 1 октября 2019 года вступят в силу нормы, касающиеся указания в бланке извещения о ДТП сведений о наличии или отсутствии разногласий у его участников.