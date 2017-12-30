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Экономика и финансы

СМИ: Российские корабли поставляли нефть в КНДР

30 декабря 2017, 12:02

Причастность российских властей к поставкам нефти не установлена.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года не раз перекачивали нефть на суда КНДР, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters

О том, что поставки действительно осуществлялись, якобы свидетельствуют сразу несколько источников, но причастность к поставкам российских властей не установлена, пишет издание. 

«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — отметил один из источников издания.

Журналистам также не смогли найти независимое подтверждение того, что такие поставки на самом деле были. Также не уточняется, какое количество топлива могло быть поставлено, говорится в сообщении СМИ.


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