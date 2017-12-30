СМИ: Российские корабли поставляли нефть в КНДР

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года не раз перекачивали нефть на суда КНДР, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

О том, что поставки действительно осуществлялись, якобы свидетельствуют сразу несколько источников, но причастность к поставкам российских властей не установлена, пишет издание.

«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — отметил один из источников издания.

Журналистам также не смогли найти независимое подтверждение того, что такие поставки на самом деле были. Также не уточняется, какое количество топлива могло быть поставлено, говорится в сообщении СМИ.