Глава Пентагона: Количество военных советников США на Украине не возрастет

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Роль и число американских военных инструкторов на Украине не увеличится, несмотря на решение Вашингтона поставлять оружие Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны США Джеймса Мэттиса.

«Нет, я не вижу изменения роли Вооруженных сил США на Украине», — сказал глава Пентагона. Любые изменения численности американских военных советников на Украине объясняются исключительно их ротацией, заверил он.

«Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность», — заметил Мэттис.

На вопрос о том, каким, на его взгляд, будет эффект от передачи США оружия Украине, Мэттис ответил, что стоит надеяться, что это не будет иметь никакого крупного воздействия, пока никто не хочет вторгнуться на Украину.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о принятом администрацией США решении начать поставлять оружие на Украину, говорится в сообщении информагентства.