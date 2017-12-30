В Татарстане завершен ряд программ в части строительства и капремонта объектов

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Завершен ряд республиканских программ в части строительства и капремонта объектов, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства РТ под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

В Татарстане программа капремонта многоквартирных жилых домов 2017 года на 29 декабря завершена на всех 982 домах, сообщил глава Минстроя.

Также завершена и программа капремонта школ и детских садов. В 2017 году запланировано отремонтировать 146 объектов образования, включая 36 школ, из них 7 коррекционных школ и 110 дошкольных организаций, напомнил Файзуллин.

В детских оздоровительных лагерях, создаваемых ресурсных центрах (колледжах), объектах культуры, зданиях советов поселений муниципальных образований республики, учреждениях социального обслуживания РТ и 17 муниципальных архивах также заверены программы капремонта.

Что касается капремонта зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, по состоянию на 28 декабря продолжаются работы на 26 объектах из 74 запланированных в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. На 48 объектах работы завершены, сказал Ирек Файзуллин.

В республике в текущем году завершен капитальный ремонт 335 коровников, 28 овощехранилищ и строительство 129 силосно-сенажных траншей.

В рамках реализации программы «Общественные пространства» в этом году было запланировано обустройство 68 объектов в 45 муниципальных образованиях. По состоянию на 30 декабря текущего года строительно-монтажные работы выполнены на 100 процентов, работы на всех объектах завершены.

В 2018 году при выборе проектов общественных пространств будет организовано прямое рейтинговое голосование жителей, напомнил глава Минстроя РТ.

Отвечая на вопрос Алексея Песошина о сроках сдачи объектов по программе капремонта зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, Ирек Файзуллин отметил, что все объекты в графике, и по некоторым предусмотрены дополнительные работы.

Создание комфортных условий для жизни, реализация в полной мере жилищной политики в каждом регионе страны – стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. Одним из пунктов комплексной задачи является капитальный ремонт жилого фонда, а также объектов социальной инфраструктуры.

Глава государства обращал внимание, что при реализации задачи необходимо соблюдать не только стандарты качества, но и доступность тарифов для населения. При реализации всех решений по сборам за капремонт необходимо обращать внимание на состояние доходов населения, а также на производственную необходимость. «Если тарифы регулируются государством, то дополнительные услуги — нет. Нужно сделать так, чтобы человек понимал, за что именно он платит», — подчеркнул Владимир Путин.