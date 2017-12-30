Видео: В Казанском баре подрались Элвин Грей и Стас Барецкий

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В одном из ночных баров Казани подрались Элвин Грэй и Стас Барецкий, сообщили пользователи социальных сетей.

Предположительно, Барецкому не понравился внешний вид Элвина, из-за чего между ними возникла потасовка.

На кадрах видно, что участники драки больше толкаются нежели наносят друг другу удары, а толпа вокруг поддерживает их смехом и криками.

В социальных сетях активно обсуждают, не была ли потасовка всего лишь очередной постановкой Барецкого, которыми известен шоумен.