(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Правительство РФ утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения», реализация которой рассчитана до 2025 года, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.

Среди целей программы отмечается увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет и снижение к указанному периоду смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения.

Кроме того, целью программы является снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения и снижение смертности от новообразований (включая злокачественные) до 185 на 100 тыс. населения.

Также среди целей программы указывается на повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54 процентов, говорится в сообщении на сайте Минздрава.