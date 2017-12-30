Президент Белоруссии рассказал об отношении к жителям Западной Украины

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Президент Белоруссии Александр Лукашенко «очень хочет», чтобы конфликт на востоке Украины скорее завершился, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу главы Белоруссии.

«Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — заметил Лукашенко в разговоре о перспективах развития внешней политики Белоруссии в новом году.

Украина и ее народ являются родными для Белоруссии, сказал Лукашенко.

«Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — заметил он.

Белорусы и украинцы «не просто соседи — мы родные, братья», сказал белорусский лидер.

«Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — сказал глава Белоруссии.