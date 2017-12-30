Посол РФ в США: Трамп не отказался от желания наладить отношения с Россией

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп не отказался от желания наладить отношения с Россией, считает Посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

Антонов высказал такое мнение в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVi.

«Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить (отношения — прим. Т-и) или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался», — сказал посол.

Никто не ставит под сомнение решение президента США поладить с Россией, сказал Антонов. «А с другой стороны, к сожалению, есть конкретные действия нынешней администрации, которые осложняют российско-американские отношения», — добавил глава российской дипмиссии.

Москва не против того, чтобы выстраивать отношения с Вашингтоном, несмотря на новую Стратегию национальной безопасности США, которая объявляет Россию и Китай конкурентами США на мировой арене, отметил дипломат.