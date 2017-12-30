Василь Шайразиев поздравил татар с Новым годом

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил соплеменников с Новым годом.

Для татарского народа 2017 год был богат прекрасными знаменательными событиями, говорится в поздравлении.

Все наши совместные дела, проделанные для процветания татарского народа, пусть продолжатся и в грядущем году, пожелал соотечественникам Василь Шайхразиев.

«Желаю в новом году нашему народу единства и сплоченности, здоровья, согласия, разумных и добрых дел», — сказал Шайразиев в своем поздравлении.