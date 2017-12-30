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Василь Шайразиев поздравил татар с Новым годом

30 декабря 2017, 09:40 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Василь Шайразиев поздравил татар с Новым годом Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар пожелал соплеменникам единства и сплоченности.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил соплеменников с Новым годом.

Для татарского народа 2017 год был богат прекрасными знаменательными событиями, говорится в поздравлении.

Все наши совместные дела, проделанные для процветания татарского народа, пусть продолжатся и в грядущем году, пожелал соотечественникам Василь Шайхразиев.

«Желаю в новом году нашему народу единства и сплоченности, здоровья, согласия, разумных и добрых дел», — сказал Шайразиев в своем поздравлении.


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