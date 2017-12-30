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Происшествия

В США из-за наступивших холодов погибли не менее семи человек

30 декабря 2017, 09:19

На территории средней и северо-восточной части США выпали обильные снегопады.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В США из-за сильных заморозков погибли не менее семи человек, сообщили «Известия».

В штате Иллинойс жертвами непогоды стали два человека. В ДТП из-за гололеда погибли четыре жителя Канзаса. В Южной Дакоте 83-летняя местная жительница насмерть замерзла по пути в ближайший населенный пункт, так как ее машина застряла в снегу.

В Огайо водители были вынуждены оставлять свои авто с включенными двигателями, чтобы поддерживать в салоне тепло. Из-за этого десятки автомобилей оказались в угоне. В Пенсильвании полутораметровый снег не давал жителям покинуть свои дома. На берегу залива Кейп-Код в штате Массачусетс на берегу были обнаружены трупы акул – они погибли от переохлаждения.

 


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