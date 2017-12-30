Украинский генерал указал на уязвимость Крымского моста к ударам ракет

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Керченский мост, который сейчас строит Россия в Крыму, уязвим с военной точки зрения для ударов авиации, а также ракет наземного и морского базирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-лейтенанта запаса, кандидата военных наук, экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко.

Мост — это стратегическая артерия, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника и способствовать экономическому росту Крыма, отметил Романенко.

Также объект «с военной точки зрения является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», добавил генерал-лейтенант.

Строящийся мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в РФ — его длина будет достигать 19 километров, подчеркнул Романенко. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.