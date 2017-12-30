ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в супермаркете Петербурга

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Запрещенная в России и многих других странах группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за случившийся в петербургском супермаркете «Перекресток» взрыв.

Об этом сообщает сайт SITE Intelligence Group, мониторящий деятельность террористов.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге случился вечером 27 декабря. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, оставленное неизвестным в камере хранения магазина. В результате взрыва бомбы в общей сложности пострадали 18 человек. Из них 11 продолжают оставаться в больницах.

СКР возбудил дело по статье «Покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом» Уголовного кодекса РФ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.