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Здоровье и среда

Ученые заявили о существовании «сенсоров» лишнего веса в организме человека

30 декабря 2017, 20:36

По мнению исследователей, «внутренние весы» находятся внутри костной ткани – остеоцитов.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Ученые из Гетеборгского университета в Швеции обнаружили в организме внутренние «сенсоры», регулирующие вес тела. Об этом говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишут «Известия».

Исследователи провели эксперимент на мышах, имплантировав им в качестве «балласта» тяжелые капсулы. Через две недели грызуны с таким «лишним весом» вернулись к своему стандартному весу, сократив потребление пищи.

Ученые отметили интересный факт: мыши потеряли именно столько граммов, сколько весила капсула. Это позволило им заявить о наличии в организме механизма, регулирующего излишки жира в организме и помогающего от них избавиться. Специалисты предполагают, что этот процесс контролируется остеоцитами – особым типом клеток, которые находятся внутри костной ткани позвоночных животных, в том числе и человека. 


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