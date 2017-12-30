Муфтий РТ запустил запустил Telеgram-канал «Каждый может стать Хафизом»

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Духовное управление мусульман Татарстана запустило Telеgram-канал «Каждый может стать Хафизом».Об этом сообщили в пресс-службе муфтията республики.

«Хафизом Корана сможет стать каждый! Но для этого нужно искренне намерение и сильное желание», — отметил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. Он и решил запустить этот канал, чтобы помочь желающим заучить Коран.

Подписавшиеся на ресурс по адресу @hafizlar каждый день будут получать уроки по заучиванию священной книги, также на канале будут публиковаться тафсиры.

Новый ресурс не только учит тех, кто хочет стать хафизом, а призывает сомневающихся начать заучивать священную для мусульман книгу.

«Да, сначала желающий заучить Коран может столкнуться с различными трудностями. Этими трудностями проверяется намерение вставшего на путь заучивания Корана, ведь, поистине, для того, кто в намерении имеет лишь довольство Аллаха, эти трудности в учебе перестают оставаться таковыми», —отмечается в первых постах канала.

«Не важно, сколько тебе лет, тебе велено получать знания от колыбели до могилы. Не думай о своем возрасте, просто начни. И не забывай, что посланнику Аллаха было 40 лет, когда был ниспослан первый аят. Так же большому количеству сподвижников Пророка было за 40, но несмотря на это они заучили Коран», — говорится в следующем посте.

Тelеgram-канал был запущен несколько дней назад. Сейчас его подписчиками являются около 700 человек.

Хафиз — хранитель Корана, запоминающий его наизусть.