В Камских Полянах открыли главную елку

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Сотни жителей Камских Полян собрались на центральной площади поселка, чтобы открыть главную елку. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.
Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои и артисты представили собравшимся праздничное шоу, танцевальные коллективы и вокалисты исполнили свои лучшие номера.
В мероприятии принял участие глава Камских Полян Александр Павлов. Он поздравил взрослых и детей с наступающим 2018 годом.
На площади установили снежные фигуры, на фоне их камполянцы активно фотографировались, дети катались с горок. Оценили жители и красоту главного новогоднего дерева – зеленая красавица ярко сверкала огнями.