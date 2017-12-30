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Общество

В Камских Полянах открыли главную елку

30 декабря 2017, 00:26

Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои и артисты представили праздничное шоу, танцевальные коллективы и вокалисты исполнили свои лучшие номера.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Сотни жителей Камских Полян собрались на центральной площади поселка, чтобы открыть главную елку. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои и артисты представили собравшимся праздничное шоу, танцевальные коллективы и вокалисты исполнили свои лучшие номера.

В мероприятии принял участие глава Камских Полян Александр Павлов. Он поздравил взрослых и детей с наступающим 2018 годом.

На площади установили снежные фигуры, на фоне их камполянцы активно фотографировались, дети катались с горок. Оценили жители и красоту главного новогоднего дерева – зеленая красавица ярко сверкала огнями.

 


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