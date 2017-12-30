Рустам Нигматуллин: «Основные проблемные дома находятся у застройщиков-банкротов»

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Нынешняя ситуация с обманутыми дольщиками в РТ принципиально отличается от предыдущих. Сейчас основные проблемные дома находятся у застройщиков-банкротов. Такое мнение высказал в интервью журналистам ИА «Татар-информ» Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

«Здесь хотелось бы отметить, что сейчас нам приходится заниматься решением более сложных задач. Если раньше наша помощь в достройке заключалась в подключении домов к централизованным городским сетям (электро- и водоснабжения — прим. Т-и), то сейчас ситуация иная. Сейчас основные проблемные дома находятся у застройщиков-банкротов», — подчеркнул Нигматуллин.

Он отметил, что руководители этих организаций арестованы, и в их отношении идет следствие. Поэтому для завершения строек приходится искать активы, рассказал Первый вице-премьер РТ.

«Такие дома достраиваются только после решения вопросов с арбитражными управляющими и другими участниками строительства. Уже республиканскому правительству и муниципалитетам вынужденно приходится продолжать работу по достройке проблемных домов», — объяснил журналистам Рустам Нигматуллин.

Он напомнил, что долевое строительство является рискованным вложением.