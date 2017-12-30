Рустам Нигматуллин: «За последние 8 лет в РТ успешно достроили более 100 проблемных долевых домов»

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане смогли найти модель решения проблем обманутых дольщиков. Благодаря этому в республике сокращается количество проблемных долевых домов. Об этом в интервью журналистам ИА «Татар-информ» рассказал Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

«Ситуация с так называемыми „проблемными“ домами оставалась довольно напряженной в последние годы. Однако благодаря тому, что в республике постоянно ведется поиск решений этой проблемы, вопрос, можно сказать, сегодня уже получил реальное и адекватное решение», — отметил Нигматуллин.

Он добавил, что только в 2016 году были сданы 7 долевых домов, в которых 1 тыс. 175 человек получили ключи от новых квартир. При этом за последние 8 лет в РТ успешно достроили 105 проблемных долевых домов на почти 13 тыс. квартир. Предстоит достроить еще 29 объектов. Эти дома обязательно будут достроены, подчеркнул Первый вице-премьер.

«Таким образом, мы уже можем утверждать, что в республике найдена модель решения проблемы обманутых дольщиков», — заключил Рустам Нигматуллин.