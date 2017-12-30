Презентован новый «КАМАЗ-Арктика»

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В Москве на выставке «Вузпромэкспо — 2017» презентовали новый вездеход-автодом на шинах низкого давления «КАМАЗ-Арктика», пишут «Вести Камаза».

В ближайшее время вездеход будет проходить испытания в Якутии.

«КАМАЗ-Арктика» — это экологически безопасный вездеход, который способен перевозить людей и грузы на территории арктических зон России, Сибири и Дальнего Востока, говорится в сообщении издания.

В жилом модуле машины могут с комфортом разместиться три человека: он оборудован спальными местами, санитарным блоком, автономным генератором и отопителем.